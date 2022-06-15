У Києві розробляли ПЗ для окупаційних адміністрацій - СБУ

12:19 15 червня Київ, Україна

СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка постачала ворога програмним забезпеченням (ПЗ), зокрема, для збору комунальних платежів.

Отримані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій спрямовували на фінансування угруповань «л/днр», що беруть участь у повномасштабній агресії росії проти України.

За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їхніх комп'ютерних систем.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займалося понад 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності вони були розосереджені у різних регіонах, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства та установи газо- та водопостачання.