У Києві розробляли ПЗ для окупаційних адміністрацій - СБУ

СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка постачала ворога програмним забезпеченням (ПЗ), зокрема, для збору комунальних платежів.
Отримані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій спрямовували на фінансування угруповань «л/днр», що беруть участь у повномасштабній агресії росії проти України.
За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.
Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їхніх комп'ютерних систем.
Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займалося понад 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності вони були розосереджені у різних регіонах, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.
Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства та установи газо- та водопостачання.
Отримані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій спрямовували на фінансування угруповань «л/днр», що беруть участь у повномасштабній агресії росії проти України.
За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.
Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їхніх комп'ютерних систем.
Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займалося понад 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності вони були розосереджені у різних регіонах, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.
Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства та установи газо- та водопостачання.
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