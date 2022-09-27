У Києві викрили мережу фейкових обмінників

08:36 27 вересня Київ, Україна

У Києві викрили групу шахраїв, які влаштували фейкові обмінники, повідомляє поліція.



Шахраї розміщували в інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом. Зацікавлені клієнти приїжджали з готівкою до «обмінників» у Шевченківському, Подільському та Солом'янському районах. Але коли вони віддавали валюту для підрахунку, шахраї тікали через запасний вихід у приміщенні.





У такий спосіб протягом року зловмисники обдурили сімох людей на 122 тисячі євро та 282 тисячі доларів.

До злочинної групи входили шестеро осіб (організатор, «касири» та «кур'єри»). Три фігуранти перебувають у слідчому ізоляторі, решта – під цілодобовим домашнім арештом. Порушникам загрожує до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Глава поліції Києва порадив мешканцям столиці бути уважними під час вибору установ з обміну валют.