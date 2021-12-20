У Києві викрили «ботоферму», яка розповсюджувала протестні настрої

17:26 01 грудень Київ, Україна

У Києві викрито масштабну ботоферму, яка пропагувала антивакцинацію та посилювала протестні настрої в Україні.

Про це 1 грудня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.



Зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення для автоматизованої реєстрації, наповнення та адміністрування облікових записів у соцмережах. Для цього вони використали підроблені паспорти. Фейкові документи надавали службі підтримки Facebook, щоб підтвердити справжність особи.



Облікові записи множили, щоб розповсюджувати публікації та коментарі на замовлення третіх осіб. У змові з власниками шахрайських кол-центрів зловмисники використовували акаунти в соцмережах, щоб заманювати жертв на фішингові сайти та викрадати гроші.



За цим фактом було відкрито кримінальне провадження та проведено обшуки. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, сотні копій підроблених документів та банківських карток. Слідчі дії продовжуються.