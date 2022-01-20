У Києві викрито злочинну схему, пов'язану з діяльністю дитячого діагностичного центру. Фото

18:32 19 січень Київ, Україна

Силовики викрили корупційну схему, що діяла в столичному дитячому діагностичному центрі. До угоди має безпосереднє відношення чиновниця Київської міської державної адміністрації Олександра Чуркіна.



Шахраї вимагали грошову винагороду від співробітників установи. До схеми було залучено керівника Центру та понад десять осіб медперсоналу.



Співробітники закладу платили відсотки за неофіційне лікування пацієнтів, а також відсотки від сум, отриманих від орендарів площ установи, доходів від закупівлі товарів та послуг у підконтрольних постачальників за завищеними цінами. А також коштів за внесення недостовірних відомостей до медичної системи Helsi за нібито проведену вакцинацію від COVID-19 по 250 доларів з особи з подальшою реєстрацією у додатку «Дія».



Згадана схема діяла у лікарні майже рік. Директора діагностичного центру затримали на гарячому. При отриманні від підлеглої чергового щотижневого платежу на суму 30 000 гривень. До цього було зафіксовано факт отримання ним 24 000 хабарів за звільнення працівника медустанови за надуманими обставинами.



Під час обшуків було виявлено та вилучено чорну бухгалтерію, банківські картки, через які проводилися розрахунки та готівку, ймовірно, незаконно отримані. Наразі всім відомим фігурантам цього кримінального провадження доповідено про підозру та вирішується питання про обрання для них заходів. Слідство у цій справі триває.