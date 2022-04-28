У Києві розсекречений незаконний канал телефонного трафіку

20:14 30 листопада Київ, Україна

Протиправний телефонний канал, що обробляється за допомогою IP-телефонії, викрито співробітниками СБУ в місті Києві.



Про це повідомляє пресцентр відомства СБУ.



"Організатори в обхід міжнародних центрів комутації в Київській області нелегально обробляли в нашій країні трафік за технологією IP-телефонії. За даними слідства, до операції причетні чинні співробітники правоохоронних органів, в тому числі СБУ", - сказано в повідомленні.



Частину обладнання розмістили в приміщенні під Києвом, частину тримали в автомобілях, які для конспірації постійно переїжджали з місця на місце.



Під час обшуку оперативники вилучили 25 тис. сім-карт різних операторів, модеми, роутери, бухгалтерську документацію.



"Встановлюються всі особи, причетні до протиправних дій. Перевіряється можливе використання каналу учасниками незаконних збройних формувань терористичних організацій "Д/ЛНР"", - додали в СБУ.