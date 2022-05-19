У Києві розкрита злочинна схема продажу новонароджених за кордон

12:02 17 серпня Київ, Україна

Останнім часом стали часто спливати випадки продажу українських дітей за кордон. За повідомленням голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронні органи змогли розкрити і в Києві цілу схему торгівлі новонародженими. Дітей продавали по 70 тисяч доларів.

Незаконну торгівлю новонародженими, замасковану під сурогатне материнство, викрили в одній із спеціалізованих клінік Києва. Оперативники документували факт злочину більше двох років.

Відзначається, що організатором був керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" повинен був сплатити близько 70 тисяч доларів і укласти фіктивний шлюб з українкою. Потім псевдоподружжя замовляло послугу сурогатного материнства.

Надалі "матері" відмовлялися від дітей, і батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії.

За словами Клименка, вдалося вилучити трьох новонароджених і передати їх соцслужбам.

Поки оперативники протягом двох років збирали і документували інформацію про схему торгівлі дітьми, ще 13 новонароджених були продані і вивезені з України, їх подальша доля невідома.