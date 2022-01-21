У Києві намагаються знести історичну садибу. Відео

15:48 21 січень Київ, Україна

Історична садиба Барбана на Обсерваторній, 6, знову опинилася під загрозою знесення. Про це повідомив юрист та активіст Карти Реновації Дмитро Перов у Facebook.



«Аллярм! На садибу Барбана знов завезли техніку – готується демонтаж будівлі! Підтягуйтесь – зупинятимемо!», – написав Перов.



Активістка Ольга Іванова повідомила, що суд зняв арешт із будівлі, і забудовник готується знести садибу. За її словами, активісти раніше звернулися до мера столиці із проханням захистити садибу Барбана.



Захисники садиби Барбана викликали поліцію, проте правоохоронці заявили, що не можуть протидіяти цьому, бо з будівлі знято арешт.



За словами Іванової, зараз будівельники виносять свої речі з дому. Вона впевнена, що це є підготовка до демонтажу споруди.



На відео видно, як кілька чоловіків виносять із будівлі якісь предмети та вантажать на припаркований біля входу КамАЗ.



Наразі біля будівлі знаходяться близько 10 активістів, які блокують виїзд вантажівки.



На повідомлення вже відреагувала депутат Київради Ксенія Семенова. На своїй сторінці у Facebook вона звернулася за реакцією в РНБО, яка раніше виступала на захист садиби Барбана.



У коментарі Depo.Київ Семенова зазначила, що разом із колегами зареєструвала у Київраді проєкт рішення про розірвання договору оренди землі із забудовником. Щоб потрапити до сесійної зали Київради, проєкт мають схвалити дві комісії.