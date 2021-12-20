У Києві намагаються "віджати" частину парку "Нивки"

09:09 06 грудень Київ, Україна

Місцеві жителі зруйнували частину огорожі, встановленої забудовником.



Минулого тижня невідомі захопили частину території парку «Нивки» у Шевченківському районі Києва. Вони обгородили її зеленим парканом.

Про це повідомляє кореспондент «Головкому».



Днями місцеві жителі зруйнували частину огорожі на знак протесту проти незаконних дій невідомих осіб.



Комунальне підприємство «Київблагоустрій» вимагає знести самовільно встановлений паркан. Відповідний припис від 4 грудня 2021 року з'явився на паркані.