У Києві пройшов мітинг під вікнами КСУ, активісти вимагали відставки суддів і кидали за паркан презервативи

13:12 30 жовтня Київ, Україна





В акції протесту взяли участь кілька сотень людей. Вони кидали через паркан суду димові шашки, шини, презервативи, палили фаєри і принесли для суддів "квиток в Ростов".



Вони кричали: "Ганьба", "Чемодан, вокзал - Ростов"; принесли з собою плакати з гаслами "Корупційний Суд України", "Fuck corruption", "Тупицький, Ростов чекає" (Олександр Тупицький - глава



Громадський спікер КСУ Мар'яна Гайовська-Ковбасюк розповіла, що суд весь цей час продовжував працювати в звичайному режимі.



До протестувальників виходив заступник керівника секретаріату КС Валерій Альошин, який анонсував пресконференцію і сказав, що рішення КСУ "не скасувало необхідність декларування". Слова Альошина мітингувальники зустріли матом. Сьогодні з 9:00 до 12:00 під вікнами Конституційного Суду України пройшов мітинг, його основною вимогою стало гасло з текстом "Відправимо суддів-зрадників в Ростов".В акції протесту взяли участь кілька сотень людей. Вони кидали через паркан суду димові шашки, шини, презервативи, палили фаєри і принесли для суддів "квиток в Ростов".Вони кричали: "Ганьба", "Чемодан, вокзал - Ростов"; принесли з собою плакати з гаслами "Корупційний Суд України", "Fuck corruption", "Тупицький, Ростов чекає" (Олександр Тупицький - глава КСУ) , "Тупицький! Почому платив Кремлю за українську землю", "Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі його смерті","Are you ah...eli tam?" та інші.Громадський спікер КСУ Мар'яна Гайовська-Ковбасюк розповіла, що суд весь цей час продовжував працювати в звичайному режимі.До протестувальників виходив заступник керівника секретаріату КС Валерій Альошин, який анонсував пресконференцію і сказав, що рішення КСУ "не скасувало необхідність декларування". Слова Альошина мітингувальники зустріли матом.



Біля будівлі суду в посиленому режимі чергували співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України і поліція діалогу, інформує Нацполіція.



Акція протесту почалася о 9.00 і завершилася до полудня. Мітингувальники не задоволені рішенням, яке КСУ прийняв 27 жовтня: суд скасував частину положень антикорупційних законів і вказав, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування свідомо неправдивих даних, а також умисне неподання декларацій є надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень.