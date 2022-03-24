У Києві пройшов мітинг під вікнами КСУ, активісти вимагали відставки суддів і кидали за паркан презервативи

Сьогодні з 9:00 до 12:00 під вікнами Конституційного Суду України пройшов мітинг, його основною вимогою стало гасло з текстом "Відправимо суддів-зрадників в Ростов".
В акції протесту взяли участь кілька сотень людей. Вони кидали через паркан суду димові шашки, шини, презервативи, палили фаєри і принесли для суддів "квиток в Ростов".
Вони кричали: "Ганьба", "Чемодан, вокзал - Ростов"; принесли з собою плакати з гаслами "Корупційний Суд України", "Fuck corruption", "Тупицький, Ростов чекає" (Олександр Тупицький - глава КСУ), "Тупицький! Почому платив Кремлю за українську землю", "Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі його смерті","Are you ah...eli tam?" та інші.
Громадський спікер КСУ Мар'яна Гайовська-Ковбасюк розповіла, що суд весь цей час продовжував працювати в звичайному режимі.
До протестувальників виходив заступник керівника секретаріату КС Валерій Альошин, який анонсував пресконференцію і сказав, що рішення КСУ "не скасувало необхідність декларування". Слова Альошина мітингувальники зустріли матом.
В акції протесту взяли участь кілька сотень людей. Вони кидали через паркан суду димові шашки, шини, презервативи, палили фаєри і принесли для суддів "квиток в Ростов".
Вони кричали: "Ганьба", "Чемодан, вокзал - Ростов"; принесли з собою плакати з гаслами "Корупційний Суд України", "Fuck corruption", "Тупицький, Ростов чекає" (Олександр Тупицький - глава КСУ), "Тупицький! Почому платив Кремлю за українську землю", "Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі його смерті","Are you ah...eli tam?" та інші.
Громадський спікер КСУ Мар'яна Гайовська-Ковбасюк розповіла, що суд весь цей час продовжував працювати в звичайному режимі.
До протестувальників виходив заступник керівника секретаріату КС Валерій Альошин, який анонсував пресконференцію і сказав, що рішення КСУ "не скасувало необхідність декларування". Слова Альошина мітингувальники зустріли матом.
Біля будівлі суду в посиленому режимі чергували співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України і поліція діалогу, інформує Нацполіція.
Акція протесту почалася о 9.00 і завершилася до полудня. Мітингувальники не задоволені рішенням, яке КСУ прийняв 27 жовтня: суд скасував частину положень антикорупційних законів і вказав, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування свідомо неправдивих даних, а також умисне неподання декларацій є надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень.
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