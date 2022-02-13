У Києві прорвало тепломережу: гігантський «гейзер» пошкодив припарковані авто

18:02 20 травень Київ, Україна

Біля бібліотеки Вернадського в Голосіївському районі столиці, під час гідравлічних випробувань тепломереж, прорвало трубу. В результаті НП пошкоджено близько дюжини автомобілів.
 
Як повідомили в КМДА, пошкодження вже локалізовано.
"Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворилася струмінь і стався провал асфальту. Пошкодження виявлено під час гідравлічних випробувань тепломереж в зоні обслуговування ТЕЦ-5", - йдеться в повідомленні.
 
Відзначається, що пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.

У КМДА повідомляють, що зараз проводяться випробування тепломереж на гідравлічну міцність і щільність, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час старту наступного опалювального сезону.