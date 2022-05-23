У Києві відбулася спроба захоплення приміщення, постраждав поліціянт

Група невідомих осіб за допомогою піротехнічних засобів і кулаків спробувала захопити приміщення по вулиці Пушкінській в Києві.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Повідомляється, що сьогодні близько 14:00 в столичну поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається проникнути в одне з приміщень на вулиці Пушкінській.
Відзначається, що за підозрою в скоєнні хуліганських дій в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України поліціянти затримали шістьох осіб. Зараз з ними проводяться першочергові слідчі дії.
Також слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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