У Києві відбулася спроба захоплення приміщення, постраждав поліціянт

21:41 22 грудня Київ, Україна

Група невідомих осіб за допомогою піротехнічних засобів і кулаків спробувала захопити приміщення по вулиці Пушкінській в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.



Повідомляється, що сьогодні близько 14:00 в столичну поліцію по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається проникнути в одне з приміщень на вулиці Пушкінській.

"Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію і відновили правопорядок. У результаті події постраждав співробітник поліції, який був госпіталізований в лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Попередньо встановлено, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. При цьому група осіб із застосуванням фізичної сили, піротехнічних засобів намагалася зайти і захопити його", - розповіли в поліції.

Відзначається, що за підозрою в скоєнні хуліганських дій в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України поліціянти затримали шістьох осіб. Зараз з ними проводяться першочергові слідчі дії.



Також слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.