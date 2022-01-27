У Києві припинено спробу суїциду жінки з трирічною дитиною - вона хотіла викинутися з 12-го поверху

11:35 27 січень Київ, Україна

У Дарницькому районі Києва жінка закрилася у квартирі та погрожувала вчинити самогубство разом із дитиною, вистрибнувши з 12 поверху. Рятувальна операція тривала понад годину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.



Подія сталася увечері 26 січня. До правоохоронців звернулися громадянка та повідомила, що її донька з малолітнім онуком закрилася у квартирі та погрожувала вчинити самогубство разом із дитиною.

«Я телефоном розмовляв з жінкою, щоб у цей час рятувальники встигли спуститися з квартири поверхом вище. Я постійно відволікав жінку різними питаннями та цікавився, де її син... Працівники ДСНС спустилися з 13 поверху, а рятувальники, які були біля квартири, одразу зламали двері та увійшли до будинку. Ми виявили жінку на балконі та миттєво затягли її всередину, а трирічного хлопчика заспокоїли, оглянули та передали бабусі», – розповів в.о.. начальника Дарницького управління поліції Олександра Савчука

32-річну уродженку Кропивницького, яка загрожувала самогубством, затримали. Порушено кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.



«У рамках досудового розслідування затриманих буде призначено низку медичних експертиз, щоб визначити стан осудності у момент скоєння злочину», – додав Савчук.