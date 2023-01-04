У Києві оголосили про підозру двом жителям, що запускали салюти

17:58 04 січня Київ, Україна

Оболонська та Подільська окружні прокуратури міста Київ оголосили про підозру двом місцевим жителям, які використали піротехніку у новорічну ніч, чим порушили заборону використання таких засобів під час дії військового стану в Україні.



Про це повідомляє прокуратура Києва.



Інциденти сталися в Оболонському та Подільському районах столиці.



Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (навмисні дії, що виразились у грубому порушенні громадського порядку, за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство).



Один із підозрюваних - 37-річний чоловік, який раніше неодноразово вчиняв злочини і нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.



За вчинене порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.