У Києві оголосили про підозру двом жителям, що запускали салюти

Оболонська та Подільська окружні прокуратури міста Київ оголосили про підозру двом місцевим жителям, які використали піротехніку у новорічну ніч, чим порушили заборону використання таких засобів під час дії військового стану в Україні.
Про це повідомляє прокуратура Києва.
Інциденти сталися в Оболонському та Подільському районах столиці.
Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (навмисні дії, що виразились у грубому порушенні громадського порядку, за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство).
Один із підозрюваних - 37-річний чоловік, який раніше неодноразово вчиняв злочини і нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
За вчинене порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
Про це повідомляє прокуратура Києва.
Інциденти сталися в Оболонському та Подільському районах столиці.
Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (навмисні дії, що виразились у грубому порушенні громадського порядку, за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство).
Один із підозрюваних - 37-річний чоловік, який раніше неодноразово вчиняв злочини і нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
За вчинене порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
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