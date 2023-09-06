У Києві загинули двоє людей і троє постраждали внаслідок падіння уламків ворожих ракет

08:12 30 серпня Київ, Україна

У ніч на 30 серпня в Києві загинули двоє людей і троє постраждали внаслідок падіння уламків ворожих ракет. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.



За словами Кличка, уламки ракет впали у Дарницькому та Шевченківському районах міста. У Дарницькому районі вони пошкодили дах торгового приміщення, де почалася пожежа.



У Шевченківському районі уламки пошкодили адміністративну будівлю, де також виникла пожежа. Крім того, було виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі, де розпочалася пожежа на відкритій місцевості.



Внаслідок падіння уламків загинули двоє охоронців підприємства у Дарницькому районі. Їм було 26 та 36 років. Ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них госпіталізовані.