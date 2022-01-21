У Києві патрульні встигли врятувати 18-річного хлопця від самогубства

12:48 21 січень Київ, Україна

Патрульні поліціянти Києва врятували 18-річного парубка від самогубства. Він надіслав фото з порізом руки дівчині і попрощався. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.



Дівчина зателефонувала до поліції та розповіла патрульним, де живе її знайомий. На місце інциденту негайно прибули патрульні та брат потерпілого.



«Зайшовши до будинку, поліціянти Віталій Філоненко та Євген Кубрак виявили молодого хлопця, який лежав у ванній з порізами на обох руках», – йдеться у повідомленні.



Чоловіки одразу викликали швидку допомогу і кинулися його рятувати. Інспектори перемістили потерпілого з ванної на ліжко та зупинили сильну кровотечу на одній із пошкоджених рук. Медики продовжили надавати допомогу та госпіталізували хлопця до одного з медичних закладів.