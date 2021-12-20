У Києві перукарню розмалювали нацистськими символами

14:09 03 грудень Київ, Україна

У Києві в районі станції метро "Позняки" перукарню розмалювали популярними серед расистів та неонацистів символами через рекламну вивіску з чорношкірим хлопцем.



Такі дії, ймовірно, стали наслідком публікації фото перукарні у праворадикальному телеграм-каналі "Катарсис".



Повідомлення про перукарню з'явилось у каналі 2 грудня, там виклали фото з підписом: “Київ, Позняки. Традиційні зачіски..." А наступного дня тут опублікували інший знімок рекламної афіші перукарні. Невідомі намалювали на ній кельтський хрест та вольфсангель, популярні символи, які використовують білі націоналісти, расисти та неонацисти.



Обличчя темношкірого хлопця "перефарбували" у білий колір.



Ганна Гриценко, українська дослідниця ультраправих рухів, каже, що цей випадок є інцидентом ненависті, про що свідчить використання згаданих символів:



Кельтським хрестам легітимне місце на кельтських похованнях. Інакше це символ, що позначає расову ненависть. Використовувати кельтський хрест як знак ненависті праворадикальні рухи почали після того, як у різних країнах було накладено законодавчі заборони використання нацистської символіки, зокрема, свастики. Це його заміна. Вольфсангель – це старовинний німецький символ, що широко використовується в геральдиці Третього рейху, і ті його користувачі, які є нашими сучасниками, найімовірніше, мають на увазі саме це посилання, а не свою приналежність до культури стародавніх німців”.