У Києві хлопець тікав від бійки, а загинув під колесами автомобіля

13:28 21 листопад Київ, Україна

У народі кажуть, що кому судилося згоріти, той не втопиться. Усім, хто не вірить у мінливість долі, варто прочитати про цей трагічний випадок, який стався у Києві на бульварі Перова. У жахливій ДТП дорогий автомобіль смертельно травмував хлопця, а сам перекинувся на дах.

За словами свідків події, хлопці побилися і один із них кинувся навтьоки. Але далеко він не зміг втекти, оскільки перебігаючи дорогу потрапив під Lexus, що проїжджав.

В результаті молодик помер прямо під колесами позашляховика. А потерпілий внаслідок зіткнення Lexus було перевернуто на дах.