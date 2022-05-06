У Києві знешкоджено злочинне угруповання, яке "полювало" на іноземців

19:48 02 серпня Київ, Україна

Група осіб, затримана правоохоронцями, діяла на території трьох розважальних закладів в центрі Києва, в банду входили співробітник патрульної поліції і офіціанти розважальних закладів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними відомства, офіціанти давали іноземним громадянам завищені в п'ять, а то і в 10 разів рахунки.

"У разі відмови іноземцями оплачувати рахунок, учасники злочинної групи запрошували їх до кімнати адміністратора, де, застосовуючи насильство і психологічний тиск, примушували сплачувати рахунки, а в разі відмови силою відбирали кошти, мобільні телефони і цінності", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора групи - уродженця РФ, громадянина Ізраїлю, який знаходиться в розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадян України та Азербайджану.



При цьому один з учасників групи виявився співробітником столичної патрульної поліції.



Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



Також перевіряється причетність учасників злочинної групи до скоєння майже 150 нападів на іноземців з початку 2020 року, додали у відомстві.