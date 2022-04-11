У Києві вночі горів багатоповерховий будинок

10:10 17 листопада Київ, Україна

У Києві 17 листопада о 1:31 по вулиці Ентузіастів сталося загоряння на сходовій клітці в багатоповерховому будинку. Врятовано 4 особи, з яких 3 дітей, і 8 людей евакуйовано.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"По прибуттю пожежників на місце виклику, рятувальники встановили, що в 9-поверховому житловому будинку на 3-му поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що о 2:02 пожежу було локалізовано і о 2:14 ліквідовано.

"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі було врятовано 4 людей, з них 3 дітей. Також, через сильне задимлення, пожежники евакуювали 8 осіб на безпечну відстань", - інформує ДСНС.

Так, на місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.