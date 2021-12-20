У Києві вночі, 25 листопада, рятувальники ліквідували вогонь у квартирі: господиня не постраждала

У Києві вночі, 25 листопада, горіла квартира. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, господарка квартири не постраждала.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України.
25 листопада о 02:34 у службовий центр швидкого реагування ГУ ДСНС України в місті Київ надійшов дзвінок, в якому повідомлялося, що на вулиці Курнатовського,17 у Дніпровському районі в одній із квартир сталася пожежа.
За вказаною адресою відразу ж було направлено рятувальників чергової пожежної частини №13 у складі трьох одиниць спецтехніки та 15 осіб особового складу.
На місці пожежники встановили, що пожежа сталася на другому поверсі 5-поверхового будинку. Горіли особисті речі у двокімнатній квартирі.
З місця події господарка квартири змогла самостійно евакуюватися.
Пожежники локалізували вогонь о 02:34 та повністю ліквідували о 03:31. Вогонь знищив особисті речі побуту на площі 10 кв. метрів.
Постраждалу жінку відвели до медичного персоналу, де їй повідомили, що вона отруїлася продуктами горіння та запропонували госпіталізацію – жінка відмовилася.
З'ясовуються всі обставини події та встановлюється причина займання.
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