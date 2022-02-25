У Києві Нацполіція накрила три нарколабораторії

07:51 27 травень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Києва викрили групу наркоділків і ліквідували три нарколабораторії з щомісячним обігом в один мільйон гривень.



Зловмисники збували близько трьох тисяч доз амфетаміну щомісяця, повідомляє пресслужба Нацполіції.



У кожного з семи наркодилерів була своя ділянка роботи. Деякі з постачальників речовин вже мали проблеми з законом.

"Встановлено, що зловмисники протягом року створили розгалужену мережу виготовлення та реалізації амфетаміну. При цьому вони облаштували три нарколабораторії, які функціонували на території столиці та області... Фігуранти поширювали психотропи під час особистих зустрічей з покупцями. За один грам психотропу вони отримували 400 гривень. Кошти торговці отримували в готівковій формі або на банківські картки після передачі товару клієнтам з "рук в руки"", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 18 одночасних обшуків в місцях проживання фігурантів, в їхніх автомобілях і в місцях, де наркотики виготовлялися і зберігалися.

В ході обшуків були вилучені кілограм канабісу, 20 літрів прекурсорів в рідкому стані і понад п'ять кілограмів в твердому стані, близько 100 таблеток МДМА, амфетамін, а також понад 150 тисяч гривень, 1,7 тисячі доларів, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, банківські картки, блокноти з "чорновими" записами і зброя.



Вартість вилучених наркотичних речовин і прекурсорів становить понад пів мільйона гривень.



Трьох фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Одному із зловмисників повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України.



Зараз іншим учасникам злочинної групи готується вручення повідомлень про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).



Також вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.