У Києві Нацполіція накрила три нарколабораторії

Співробітники правоохоронних органів Києва викрили групу наркоділків і ліквідували три нарколабораторії з щомісячним обігом в один мільйон гривень.
Зловмисники збували близько трьох тисяч доз амфетаміну щомісяця, повідомляє пресслужба Нацполіції.
У кожного з семи наркодилерів була своя ділянка роботи. Деякі з постачальників речовин вже мали проблеми з законом.
Зловмисники збували близько трьох тисяч доз амфетаміну щомісяця, повідомляє пресслужба Нацполіції.
У кожного з семи наркодилерів була своя ділянка роботи. Деякі з постачальників речовин вже мали проблеми з законом.
Правоохоронці провели 18 одночасних обшуків в місцях проживання фігурантів, в їхніх автомобілях і в місцях, де наркотики виготовлялися і зберігалися.
В ході обшуків були вилучені кілограм канабісу, 20 літрів прекурсорів в рідкому стані і понад п'ять кілограмів в твердому стані, близько 100 таблеток МДМА, амфетамін, а також понад 150 тисяч гривень, 1,7 тисячі доларів, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, банківські картки, блокноти з "чорновими" записами і зброя.
Вартість вилучених наркотичних речовин і прекурсорів становить понад пів мільйона гривень.
Трьох фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Одному із зловмисників повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України.
Зараз іншим учасникам злочинної групи готується вручення повідомлень про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).
Також вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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