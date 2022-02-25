У Києві на хабарях затримали керівників парків "Конча-Заспа" та "Голосіївський"

11:51 27 травень Київ, Україна

Правоохоронці викрили керівників «лісопаркового господарства «Конча-Заспа» та парку «Голосіївський» в одержанні неправомірної вигоди за дозвіл на облаштування мотузкового парку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«На одержанні неправомірної вигоди викрито виконавців обов'язків директорів комунального підприємства (КП) «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» КО «Київзеленбуд» та Національного природного парку «Голосіївський» (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, керівник КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»вимагав та отримав від підприємця неправомірну вигоду за узгодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку «послугу» чиновник оцінив у 4 тис. доларів.



У свою чергу, чиновник НПП «Голосіївський» вимагав та отримав від цього ж підприємця ще 54 тис. грн за прискорення укладення договору для здійснення цієї діяльності.



26 травня обидва чиновники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Керівника КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» - під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 3 тис. доларів, а в.о. директора НПП «Голосіївський» - під час отримання усієї суми хабаря.



В цей час вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.