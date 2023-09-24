У Києві на Теремках якісь нелюди підірвали притулок для котів – соцмережі

07:59 24 вересня Київ, Україна

Ще свіжі враження про порятунок тварин у затопленому Херсоні, у розбитому російською ракетою Дніпрі та багатьох інших місцях трагедій. Це страхіття війни, від якої страждають і люди, і тварини. Але як жахливо, що серед українців є ті, хто нікого не рятує, а лише насолоджується загибеллю слабших і залежніших від людини істот.

У ніч на 24 вересня у Києві на Теремках якісь нелюди підірвали облаштований будинок для котиків, так звану «Котобазу». Про це повідомив телеграм-канал «Реальний Київ» | Україна".

Котобаза – це точка для годування, лікування, допомоги бездомним котам. Так визначено призначення цього неофіційного притулку на його сторінці Facebook.

За попередніми даними, загинули або постраждали близько 60 тварин, про які дбала «Котобаза».

На місці події перебувають поліція, пожежники, небайдужі люди. Жінка, яка займалася тваринами, раніше повідомляла про погрози та писала заяву до поліції.. Будинок для котиків розташований на подвір'ї будинку за адресою Заболотного, 76а.

До ветеринарної реанімації відвезли трьох кошенят. Згодом з'ясувалося, що деякі мешканці Котобази вціліли. Не всі кішки знаходилися в будиночку, багато хто з них зараз ходить у дворі навколо втраченого будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ТРЦ Dream Town можна взяти котика, якого господарі забули через війну.