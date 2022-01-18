У Києві на продаж виставлено чергову пам'ятку архітектури

12:53 17 січень Київ, Україна

У столиці земельну ділянку на вулиці Олеся Гончара, 32В повторно виставили на продаж.

Про продаж повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.



На цій території розташований незаселений будинок, який перебуває в аварійному стані.



Відкриті електронні торги відбудуться 19 січня 2022 року в системі Prozorro. Стартова ціна лота - 2, 95 млн грн.



В цей час земельна ділянка площею 0,0945 га належить АТ «Місто Банк», що перебуває в ліквідації. Цільове призначення ділянки – для експлуатації та обслуговування житлового будинку.



Кошти, отримані від продажу цього активу, Фонд направить на розрахунки з кредиторами «Місто Банку».



Будинок на Олеся Гончара, 32В – історичний будинок на шість квартир із дворовим флігелем. З 2004 року є визначною пам'яткою архітектури міста Києва. Будинок розселений, перебуває в аварійному стані.