У Києві "на гарячому" затримали крадіїв, які підірвали банкомат

15:08 17 травень Київ, Україна





За даними слідства, це не перший злочин банди, чоловіки "спеціалізувалися" на крадіжках платіжних терміналів, повідомили в пресслужбі Нацполіції 17 травня.



Відзначається, що зловмисники викрадали термінали, які потім розбирали і отримували з них касети з готівкою. Зараз в рамках досудового розслідування слідчі збирають доказову базу для притягнення їх до відповідальності. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. На бульварі Перова в Дніпровському районі столиці поліція "на гарячому" затримала зловмисників, які підірвали банкомат За даними слідства, це не перший злочин банди, чоловіки "спеціалізувалися" на крадіжках платіжних терміналів, повідомили в пресслужбі Нацполіції 17 травня.Відзначається, що зловмисники викрадали термінали, які потім розбирали і отримували з них касети з готівкою. Зараз в рамках досудового розслідування слідчі збирають доказову базу для притягнення їх до відповідальності. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Ми затримали фігурантів відразу після скоєння злочину на бульварі Перова в Дніпровському районі столиці, де шляхом підриву банкомата вони намагалися заволодіти грошима. 44-річного жителя столиці і 40-річного жителя Київської області ми затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також з'ясували, що вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання затриманих і в їхніх автомобілях. В ході слідчих дій поліціянти виявили пристрій для вимикання сигналів GPS-навігацій, частини банківських терміналів, номерні знаки, ножі, гроші і особисті речі правопорушників. Речові докази вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень.



Затриманим повідомили про підозру. Зараз перевіряється їхня причетність до низки інших крадіжок в Києві.