У Києві "на гарячому" затримали крадіїв, які підірвали банкомат

На бульварі Перова в Дніпровському районі столиці поліція "на гарячому" затримала зловмисників, які підірвали банкомат.
За даними слідства, це не перший злочин банди, чоловіки "спеціалізувалися" на крадіжках платіжних терміналів, повідомили в пресслужбі Нацполіції 17 травня.
Відзначається, що зловмисники викрадали термінали, які потім розбирали і отримували з них касети з готівкою. Зараз в рамках досудового розслідування слідчі збирають доказову базу для притягнення їх до відповідальності. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
За даними слідства, це не перший злочин банди, чоловіки "спеціалізувалися" на крадіжках платіжних терміналів, повідомили в пресслужбі Нацполіції 17 травня.
Відзначається, що зловмисники викрадали термінали, які потім розбирали і отримували з них касети з готівкою. Зараз в рамках досудового розслідування слідчі збирають доказову базу для притягнення їх до відповідальності. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання затриманих і в їхніх автомобілях. В ході слідчих дій поліціянти виявили пристрій для вимикання сигналів GPS-навігацій, частини банківських терміналів, номерні знаки, ножі, гроші і особисті речі правопорушників. Речові докази вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень.
Затриманим повідомили про підозру. Зараз перевіряється їхня причетність до низки інших крадіжок в Києві.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі