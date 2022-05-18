У Києві чоловік влаштував бійку зі стріляниною - відео інциденту

Вчора в Голосіївському районі столиці на вулиці Маршала Конєва сталася бійка і стрілянина, правопорушника затримали.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва 13 серпня.
За словами тимчасового виконавця обов'язків начальника Голосіївського управління поліції Петра Білаша, після проведення першочергових слідчих дій, перегляду відео з камер спостереження, розташованих поруч з місцем події, і опитування свідків інциденту правоохоронці встановили, що біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка.
З автомобіля, на якому приїхав злочинець, слідчі вилучили дозвіл на зброю, велику кількість набоїв різного калібру, предмети, схожі на автомат Калашникова і мисливську рушницю. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз.
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це - уродженець Донецької області 1986 року народження.
Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Київ вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру і обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Київ вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру і обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
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