У Києві чоловік влаштував бійку зі стріляниною - відео інциденту

15:23 13 серпня Київ, Україна

Вчора в Голосіївському районі столиці на вулиці Маршала Конєва сталася бійка і стрілянина, правопорушника затримали.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва 13 серпня.

За словами тимчасового виконавця обов'язків начальника Голосіївського управління поліції Петра Білаша, після проведення першочергових слідчих дій, перегляду відео з камер спостереження, розташованих поруч з місцем події, і опитування свідків інциденту правоохоронці встановили, що біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка.

«Один з опонентів почав безладну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. На момент приїзду правоохоронців зловмисник, який влаштував стрілянину, знаходився на місці події разом з опонентом, який під час бійки отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації і написання заяви відмовився. Правопорушник знаходився в стані алкогольного сп'яніння і не зміг пояснити свої дії. Поліціянти виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, ймовірно, від пістолета і шість предметів, схожих на боєприпаси», - зазначив він.

З автомобіля, на якому приїхав злочинець, слідчі вилучили дозвіл на зброю, велику кількість набоїв різного калібру, предмети, схожі на автомат Калашникова і мисливську рушницю. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це - уродженець Донецької області 1986 року народження.



Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Київ вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру і обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.