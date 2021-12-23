У Києві шахраї розводили на гроші заможних кавалерів

20:33 23 грудень Київ, Україна

Зловмисники створили в соціальній мережі кілька анкет з акаунтами дівчат, нібито у пошуках заможних чоловіків. Далі під час зустрічі у кафе фігуранти шахрайським шляхом заволодівали грошима потерпілих.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час зустрічі у закладі дівчина замовляла нібито дорогі алкогольні напої та їжу навинос як обіцянку продовження вечора. Далі їм виносили у пакеті замовлення, чоловік розраховувався, дівчина забирала з собою згорток, але насправді це був муляж, бо в ньому не було придбаних дорогих продуктів», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем'янюк.

На виході з кафе за вигаданою легендою зловмисниця покидала чоловіка, поверталася до кафе з оплаченим «замовленням» та передавала його для використання з іншим потерпілим.. Під час чергового побачення правоохоронці затримали трьох фігурантів.



Організував злочинну схему громадянин іншої держави, 1999 року, якому допомагала уродженка Волині, 2002 року, та уродженець Закарпатської області, 1997 року народження.



Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо четвертої, третьої першої статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).



Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.