У Києві шахраї відкривали фейкові обмінники, отримували гроші та тікали

11:38 28 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Києва викрили зловмисників, які спеціалізуються на шахрайстві з обміном валют.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Між зловмисниками були розподілені ролі. Двоє з них займалися організаційними питаннями - орендою приміщень і облаштуванням їх під пункти обміну валют. Ще один з фігурантів виконував роль касира, а інший - охоронця. Коли клієнти передавали гроші для обміну, касир виходив через чорний хід і разом зі спільниками тікав з місця злочину.

Чотирьох шахраїв поліціянти затримали під час скоєння злочину в Печерському районі столиці, де у фіктивному обміннику подільники заволоділи грошима киянина - 68,4 тис. доларів. Поліціянти встановили причетність затриманих до низки аналогічних злочинів в Києві. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.