У Києві ліквідоване потужне наркоугруповання

12:42 18 грудня Київ, Україна

За результатами спільної спецоперації Київської міської прокуратури, Нацполіції України викрито і ліквідовано наркоугруповання, члени якого причетні до виробництва і збуту психотропних речовин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За результатами спільної спецоперації Київської міської прокуратури, Національної поліції України та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України викрили та ліквідували наркоугруповання, члени якого причетні до виробництва і збуту психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України)", - зазначили в прокуратурі.

За даними слідства, члени організованої групи в заздалегідь обладнаній нарколабораторії займалися виготовленням психотропних речовин і особливо небезпечних наркотичних засобів. Реалізовували виготовлену "продукцію" наркозалежним особам шляхом облаштування так званих "закладок" і через поштові відділення на території міста Київ та Київської області.

"В ході обшуків лабораторії, а також в приміщеннях і транспортних засобах, що знаходяться в користуванні членів угруповання, вилучено близько 300 кг прекурсорів та хімічних речовин, які використовувалися для виготовлення психотропних засобів, 20 кг психотропної речовини - альфа PVP, 3 кг канабісу, більше 200 таблеток MDMA, амфетамін, псилоцибінові гриби, а також 150 патронів калібру 7,62 та 5,45, пістолет та гранату Ф-1", - підкреслили правоохоронці.

Додається, що за результатами проведення слідчих дій в порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинного угруповання.



Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і обрання запобіжного заходу. Слідство у кримінальній справі триває.