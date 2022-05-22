У Києві ліквідоване потужне наркоугруповання

За результатами спільної спецоперації Київської міської прокуратури, Нацполіції України викрито і ліквідовано наркоугруповання, члени якого причетні до виробництва і збуту психотропних речовин.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За даними слідства, члени організованої групи в заздалегідь обладнаній нарколабораторії займалися виготовленням психотропних речовин і особливо небезпечних наркотичних засобів. Реалізовували виготовлену "продукцію" наркозалежним особам шляхом облаштування так званих "закладок" і через поштові відділення на території міста Київ та Київської області.
Додається, що за результатами проведення слідчих дій в порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинного угруповання.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і обрання запобіжного заходу. Слідство у кримінальній справі триває.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і обрання запобіжного заходу. Слідство у кримінальній справі триває.
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