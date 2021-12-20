У Києві компанія хуліганів влаштувала погром у барі. Відео

12:52 27 листопад Київ, Україна

Все частіше звучать повідомлення про прояви агресивної поведінки. Причому учасниками конфліктів часто стають діти, школярі і навіть люди похилого віку. Що вже говорити про молодих сильних хлопців!

Ось що повідомила пресслужба поліції Києва. Пізно ввечері на Подолі було затримано дюжину агресивних хлопців, які влаштували погром в одному з барів.

Хуліганська компанія спробувала потрапити до приміщення бару, але зіштовхнулася із опором співробітників закладу.

"Після того, як їм завадив персонал бару, який закрився зсередини, порушники вдалися до втечі", - йдеться у повідомленні.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею, пов'язаною з хуліганством. Триває перевірка всіх 12 затриманих, з'ясовуються мотиви та факт їхньої участі у погромі.