У Києві через обстріл пошкоджено об'єкти енергетики

Внаслідок нічної атаки окупантами у Києві пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що у місті почалися аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляють, мер Києва Віталій Кличко та ДТЕК у Telegram.
Кличко зазначив, що через аварійні відключення світла в Києві знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання.
Водночас водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі, повідомив мер.
Пізніше, о 09:29, ДТЕК також повідомив, що екстрені відключення світла застосовані, оскільки внаслідок нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці.
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