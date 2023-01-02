У Києві через обстріл пошкоджено об'єкти енергетики

16:30 02 січня Київ, Україна

Внаслідок нічної атаки окупантами у Києві пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що у місті почалися аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляють, мер Києва Віталій Кличко та ДТЕК у Telegram.

"Внаслідок нічного обстрілу столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії”.

Кличко зазначив, що через аварійні відключення світла в Києві знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання.



Водночас водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі, повідомив мер.



Пізніше, о 09:29, ДТЕК також повідомив, що екстрені відключення світла застосовані, оскільки внаслідок нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці.