У Києві та Львові викрадають гуманітарну допомогу - МВС

Правоохоронці фіксують найбільш суттєві розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівській області.
"Не пасуть задніх" й шахраї Харківщини та Кіровоградщини.
Про це повідомив міністр МВС Денис Монастирський телеканалу "Рада".
Про це повідомив міністр МВС Денис Монастирський телеканалу "Рада".
Найчастіше шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності нібито для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також ділки збирають "гуманітарку" у вигляді різних товарів. Ще одна схема – це збирання великих сум на псевдо евакуаційні маршрути.
Крім того, у злочинній діяльності беруть участь і російські хакери. Для збору коштів вони створюють спеціальні Telegram-канали.
Крім того, у злочинній діяльності беруть участь і російські хакери. Для збору коштів вони створюють спеціальні Telegram-канали.
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