У Києві та Львові викрадають гуманітарну допомогу - МВС

13:44 22 червня Київ, Україна

Правоохоронці фіксують найбільш суттєві розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівській області.

"Не пасуть задніх" й шахраї Харківщини та Кіровоградщини.



Про це повідомив міністр МВС Денис Монастирський телеканалу "Рада".

"Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру", - повідомив Монастирський.

Найчастіше шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності нібито для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також ділки збирають "гуманітарку" у вигляді різних товарів. Ще одна схема – це збирання великих сум на псевдо евакуаційні маршрути.



Крім того, у злочинній діяльності беруть участь і російські хакери. Для збору коштів вони створюють спеціальні Telegram-канали.