У Києві та області прогриміли вибухи, виникла пожежа. Наступу з півночі немає

На Київщині стався спалах на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Про це 14 січня повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.
Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що жодних наступальних дій ворога з Півночі поки що немає. Про це він зранку 14 січня повідомив Telegram.
Командувач наголосив, що вибухи "не пов'язані з загрозою з повітря або роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями".
Нагадаємо, рано вранці у суботу в соцмережах з'явилася інформація про вибухи у столиці та Київській області. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували.
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