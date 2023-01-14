У Києві та області прогриміли вибухи, виникла пожежа. Наступу з півночі немає

08:32 14 січня Київ, Україна

На Київщині стався спалах на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Про це 14 січня повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Близько 6-ї ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об'єктів критичної інфраструктури маємо спалах.. На місці працюють відповідні служби", – написав він.

За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що жодних наступальних дій ворога з Півночі поки що немає. Про це він зранку 14 січня повідомив Telegram.

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з Півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі поки що немає", - написав він.

Командувач наголосив, що вибухи "не пов'язані з загрозою з повітря або роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями".

"Якби була загроза - ви почули сигнал тривоги. Про причини вибухів буде оголошено окремо", - підсумував Павлюк.

Нагадаємо, рано вранці у суботу в соцмережах з'явилася інформація про вибухи у столиці та Київській області. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували.