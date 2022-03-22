У Києві громадянин Грузії зарізав чоловіка

Біля одного з ресторанів Києва між двома чоловіками стався конфлікт, який закінчився різаниною.
Інцидент стався на проспекті Перемоги, як з'ясувалося, 31-річний громадянин Грузії кілька разів ударив ножем опонента, після чого втік.
На місце викликали правоохоронців та швидку допомогу.
Оперативники провели спецоперацію із затримання підозрюваного, повідомляє пресслужба Нацполіції у вівторок, 27 жовтня.
Затриманому оголосили про підозру, проводиться слідство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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