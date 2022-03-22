У Києві громадянин Грузії зарізав чоловіка

17:35 27 жовтня Київ, Україна

Біля одного з ресторанів Києва між двома чоловіками стався конфлікт, який закінчився різаниною.

Інцидент стався на проспекті Перемоги, як з'ясувалося, 31-річний громадянин Грузії кілька разів ударив ножем опонента, після чого втік.



На місце викликали правоохоронців та швидку допомогу.

Оперативники провели спецоперацію із затримання підозрюваного, повідомляє пресслужба Нацполіції у вівторок, 27 жовтня.

"Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим в рамках програми "Безпечне місто", ми встановили маршрут пересування підозрюваного і почали його переслідувати. Орієнтування відразу передали колегам з Київської області, і завдяки злагодженій роботі ми затримали зловмисника на трасі за 55 кілометрів від Києва", - йдеться в повідомленні поліції.

Затриманому оголосили про підозру, проводиться слідство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.



