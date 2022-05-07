У Києві горів катафалк

У салоні катафалка сталася пожежа у Голосіївському районі Києва.
За попередньою версією, причиною НП стала неполадка з газовим балоном, який був усередині автомобіля.
Про це повідомили у соціальних мережах. Інцидент трапився на вулиці Волзькій.
Про це повідомили у соціальних мережах. Інцидент трапився на вулиці Волзькій.
Внаслідок вибуху у машини був пошкоджений салон, а також "вилетіли" вікна.
Повідомляється, що авто загасили за допомогою вогнегасників.
Повідомляється, що авто загасили за допомогою вогнегасників.
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