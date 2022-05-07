У Києві горів катафалк

10:22 07 травня Київ, Україна

У салоні катафалка сталася пожежа у Голосіївському районі Києва.

За попередньою версією, причиною НП стала неполадка з газовим балоном, який був усередині автомобіля.



Про це повідомили у соціальних мережах. Інцидент трапився на вулиці Волзькій.

"ЧП у Києві на вулиці Волзькій. В автомобілі-катафалку вибухнув газовий балон. Попередньо, пасажирів у салоні не було”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху у машини був пошкоджений салон, а також "вилетіли" вікна.



Повідомляється, що авто загасили за допомогою вогнегасників.