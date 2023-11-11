У Києві було чути вибухи. Це робота ППО з балістичних ракет

10:12 11 листопада Київ, Україна

Сьогодні вранці у Києві було чути вибухи. Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, це була робота сил ППО з російських балістичних ракет.

"Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки що немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь ушкодження. Чекаємо на інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва з балістики", - розповів він.

За його словами, інформацію про кількість цілей та їх тип надасть Повітряне командування Центр.

Ігнат додав, що у Києві повітряну тривогу було оголошено після вибухів, оскільки окупанти застосували балістику.

"Балістика летить дуже швидко. Радіолокаційно вона не така помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, Іскандер-М, Кинжал", - пояснив речник.

Гнат передбачає, що росіяни могли запустити балістику з прикордонних територій – поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.

За даними Київської ОВА, потрапляння до об'єктів критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте в одному з районів області дві ракети потрапили у поле між двома населеними пунктами.. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема покрівлі, вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного із приватних підприємств.

Нагадаємо, у Києві вранці 11 листопада пролунали сильні вибухи. У Повітряних силах ЗС України попередили про ракетну небезпеку.

Також повідомлялося, що війська Росії ввечері 10 листопада запустили по Києву дрони-камікадзе типу Shahed. ППО збила всі ворожі цілі.