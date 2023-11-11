У Києві було чути вибухи. Це робота ППО з балістичних ракет

Сьогодні вранці у Києві було чути вибухи. Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, це була робота сил ППО з російських балістичних ракет.
За його словами, інформацію про кількість цілей та їх тип надасть Повітряне командування Центр.
Ігнат додав, що у Києві повітряну тривогу було оголошено після вибухів, оскільки окупанти застосували балістику.
Гнат передбачає, що росіяни могли запустити балістику з прикордонних територій – поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.
За даними Київської ОВА, потрапляння до об'єктів критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте в одному з районів області дві ракети потрапили у поле між двома населеними пунктами.. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема покрівлі, вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного із приватних підприємств.
Нагадаємо, у Києві вранці 11 листопада пролунали сильні вибухи. У Повітряних силах ЗС України попередили про ракетну небезпеку.
Також повідомлялося, що війська Росії ввечері 10 листопада запустили по Києву дрони-камікадзе типу Shahed. ППО збила всі ворожі цілі.
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