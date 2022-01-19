У Києві був затриманий поліціянт-наркоторговець з нагородним пістолетом Януковича

18:44 04 вересень Київ, Україна

Нацполіцією спільно з Державним бюро розслідувань був затриманий співробітник слідчого відділу поліції Києва за продаж наркотиків.



Відзначається, що у затриманого було виявлено нагородний пістолет, подарований колишньому президенту України Віктору Януковичу ексміністром оборони Олександром Кузьмуком.





Як розповіла прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, під час досудового розслідування правоохоронці задокументували три факти збуту 30-річним інспектором психотропних речовин "амфетамін" та "МДМА".

"3 вересня після чергового збуту наркотичного засобу особі, що діяла під контролем правоохоронних органів, поліціянта затримали на гарячому та вилучили близько 40 грамів кокаїну. За вказаний наркотик інспектор отримав 70 тисяч гривень", - повідомила Максимець.

Надалі за адресами проживання затриманого, в його службовому кабінеті та в автомобілі провели обшуки, під час яких вилучили значну кількість наркотичних і психотропних речовин, нарковмісні рослини, електронні ваги, півтори тисячі патронів різного калібру, холодну та вогнепальну зброю. Серед них був і пістолет Януковича.

Походження всіх цих предметів і речовин зараз встановлюється. Слідчі дії тривають.





