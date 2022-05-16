У Києві буквально біля храму засмагала оголена жінка

Де знайти серед розпеченого асфальту чисте і тихе місце для відпочинку? Молодій дамочці в Києві вдалося знайти тихий куточок. Постеливши на газон покривало, жінка розташувалася засмагати прямо під столичним Спасо-Преображенським собором на Теремках.
Помітивши голу відпочивальницю, перехожі не стали її піднімати з трави, хоча відповідні кадри з'явилися в Telegram-каналі Київ без цензури.
Жінка була в одних тільки стрінгах.
Відзначається, що інцидент стався у вівторок, 10 серпня. Перехожих обурило те, що жінка лежала прямо перед входом в храм.
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