У Києві буквально біля храму засмагала оголена жінка

17:45 11 серпня Київ, Україна

Де знайти серед розпеченого асфальту чисте і тихе місце для відпочинку? Молодій дамочці в Києві вдалося знайти тихий куточок. Постеливши на газон покривало, жінка розташувалася засмагати прямо під столичним Спасо-Преображенським собором на Теремках.

Помітивши голу відпочивальницю, перехожі не стали її піднімати з трави, хоча відповідні кадри з'явилися в Telegram-каналі Київ без цензури.

"Ти подивися, яка богохульна. Дамочка в одних стрінгах ловить вітамін D і погляди парафіян", - йдеться в описі до знімків.

Жінка була в одних тільки стрінгах.

Відзначається, що інцидент стався у вівторок, 10 серпня. Перехожих обурило те, що жінка лежала прямо перед входом в храм.