У Києві агресивний пацієнт накинувся на лікарів швидкої

16:51 21 грудня Киев, Украина

24-річна фельдшерка і 63-річна медична сестра швидкої допомоги постраждали від дій неадекватного пацієнта - обидві жінки госпіталізовані.

Як розповіли в КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Київ" на сторінці в Facebook, пацієнт перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і був агресивний. Він виштовхнув фельдшерку з машини швидкої допомоги і штовхнув медсестру.

"Увечері 20 грудня в Києві в черговий раз на бригаду ЕМД при виконанні виклику було скоєно напад. Постраждали дві жінки - 24-річна фельдшерка і 63-річна медична сестра. Пацієнт з підозрою на алкогольне сп'яніння в стані агресії побив їх - силою виштовхав фельдшерку з машини, штовхнув медсестру. В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, друга - закриту травму лівого колінного суглоба. Обидві госпіталізовані в травматологічне відділення. Перед тим постраждалі викликали поліційний наряд, складені відповідні акти", - сказано в повідомленні Центру.

Медики обурені таким ставленням до працівників швидкої допомоги і висловили припущення, що винуватець зможе уникнути покарання.