У Києві 19-річний хлопець впав під поїзд метро
16:47 17 травень Київ, Україна
Столичним рятувальникам надійшло повідомлення, що на станції метро
Арсенальна під потяг потрапила людина. Постраждалим виявився 19-річний хлопець, він госпіталізований
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Києві.
Подія трапилася в понеділок, 17 травня.
"На місце події були направлені рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю було встановлено, що на станції метро Арсенальна на колії під першим вагоном поїзда, знаходиться людина з затиснутими нижніми кінцівками. Рятувальники за допомогою домкрата підняли передню частину поїзда і звільнили кінцівки потерпілого. За допомогою медичних нош постраждалого 2001 року народження передали медичним працівникам", - йдеться в повідомленні рятувальників.
Обставинами цієї справи займається поліція. Правоохоронці розповіли, що молодий чоловік потрапив під потяг близько 12.30.
Тим часом стало відомо, як почувається хлопець, який впав під потяг.
"Чоловік живий. Його госпіталізували медики", - повідомили в Київській міській державній адміністрації.
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