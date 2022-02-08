У Києві 19-річний хлопець впав під поїзд метро

16:47 17 травень Київ, Україна

Столичним рятувальникам надійшло повідомлення, що на станції метро Арсенальна під потяг потрапила людина. Постраждалим виявився 19-річний хлопець, він госпіталізований

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Києві.



Подія трапилася в понеділок, 17 травня.

"На місце події були направлені рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю було встановлено, що на станції метро Арсенальна на колії під першим вагоном поїзда, знаходиться людина з затиснутими нижніми кінцівками. Рятувальники за допомогою домкрата підняли передню частину поїзда і звільнили кінцівки потерпілого. За допомогою медичних нош постраждалого 2001 року народження передали медичним працівникам", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Обставинами цієї справи займається поліція. Правоохоронці розповіли, що молодий чоловік потрапив під потяг близько 12.30.



Тим часом стало відомо, як почувається хлопець, який впав під потяг.