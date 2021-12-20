У Києві 18 листопада у сміттєвому баку знайшли останки людського тіла: поліція встановлює особу загиблого

В одному із центральних районів Києва у сміттєвих баках було виявлено замотані останки людини в окремих пакетах. Наразі слідча група, оперативники, криміналісти та кінологи проводять оперативні роботи з пошуку причетних до вбивства та розчленування людини.
Про це повідомив відділ комунікації поліції у Києві.
До поліції звернулася жінка, яка проходила повз під час виявлення страшної знахідки безхатченками. Двоє чоловіків, що стояли біля бака для сміття і виявили частини тіла, самі про це їй розповіли. "Безхатченки шукали у сміттєвому контейнері щось необхідне для себе і побачили пакет, з якого стирчали людські ноги", - йдеться у повідомленні.
За словами опитуваних, попередньо стало відомо, що тіло загиблого належить чоловікові. Також поліція проводить опитування у місцевих мешканців та вивчає відео з камер спостереження з місця події, щоб встановити винних у скоєному вбивстві.
Про це повідомив відділ комунікації поліції у Києві.
До поліції звернулася жінка, яка проходила повз під час виявлення страшної знахідки безхатченками. Двоє чоловіків, що стояли біля бака для сміття і виявили частини тіла, самі про це їй розповіли. "Безхатченки шукали у сміттєвому контейнері щось необхідне для себе і побачили пакет, з якого стирчали людські ноги", - йдеться у повідомленні.
За словами опитуваних, попередньо стало відомо, що тіло загиблого належить чоловікові. Також поліція проводить опитування у місцевих мешканців та вивчає відео з камер спостереження з місця події, щоб встановити винних у скоєному вбивстві.
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