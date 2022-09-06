У Керчі засудили 20-річного хлопця за ухилення від служби в окупаційній армії

15:25 06 вересня Київ, Україна

Незаконне формування, яке називає себе "Керченським міським судом", винесло вирок щодо 20-річного жителя Керчі за ухилення від служби в російській армії.



Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на незаконне формування.

«20-річний призовник із міста Керч проігнорував кілька повісток під час призовних кампаній 2021 та 2022 років. (…) Вироком суду підсудного було визнано винним у скоєнні злочину і йому призначено покарання. Вирок не набрав законної сили”, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні не зазначено ім'я та прізвище засудженого та яке покарання він отримав.



При цьому на сторінці цього формування міститься інформація, що ще 24 серпня за аналогічним звинуваченням (ст. 328 ч. 1 КК рф) суддя Ірина Алтанець винесла вирок Єрмоліну Єгору Семеновичу.



Як відомо, за ч. 1 ст. 328 КК росії про ухилення від служби в армії росії засудженим загрожує штраф у розмірі до 200 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусові роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі терміном до 2 років.



За даними української прокуратури, починаючи з 2015 року, росія провела в Криму 15 незаконних призовних кампаній до збройних сил росії. Правозахисники називають призов жителів Криму та Севастополя до армії росії військовим злочином з міжнародного права.



Як відомо, понад 1200 кримчан беруть участь у війні росії з Україною. За словами кремлівського куратора Криму Сергія Аксьонова, ще близько 100 "добровольців" вирушать на передову найближчим часом.

“Щодня практично до мене звертаються хлопці різного віку, які бажають взяти участь у “спеціальній військовій операції”. Ми працюємо спільно з міністерством оборони, протягом десяти днів ще сотня добровольців вирушить на передову”, – цитує Аксьонова Кримська правозахисна група, яка веде облік жертв цього військового злочину.

Російська влада Криму та Севастополя не називає точну кількість загиблих та поранених військових з тимчасово окупованого півострова. Міноборони росії останнім часом не повідомляє про свої втрати в Україні.



Наразі окупаційна влада Севастополя офіційно повідомила про загибель на материковій Україні не менше 40 військових, які жили в Севастополі. Наприкінці липня представниця президента України в АРК Таміла Ташева повідомила, що у Криму вже поховали щонайменше 125 російських військових, які загинули у війні росії проти України.



Кримська правозахисна група закликає кримчан не брати участь у війні проти України, залишати військові частини чи здаватися в полон Збройним силам України, щоб зберегти своє життя.