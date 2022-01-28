У Карпатах попередили про можливе сходження лавин, оголошений третій рівень небезпеки

Жителів і гостей Закарпатської та Івано-Франківської областей попередили про можливе сходження снігових лавин з Карпат. У регіоні оголошено третій рівень небезпеки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в середу, 12 травня.
Як інформують синоптики, в зв'язку з відлигою очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Карпат в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в середу, 12 травня.
Як інформують синоптики, в зв'язку з відлигою очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Карпат в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.
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