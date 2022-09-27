У Карпатах оголошена сніголавинна небезпека 3 рівня

12:51 04 березня Київ, Україна

Сьогодні на Івано-Франківщині з гори Плай зійшла лавина мокрого снігу. Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Про це в четвер, 4 березня, повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.



"При обстеженні лавинних вогнищ виявлено сходження мокрої лавини, гора Плай, північно-східної експозиції", - йдеться в повідомленні.



Лінія відриву лавини з гори зафіксована на висоті 1270 м, об'єм - 10 500 куб. м. Орієнтовна дата сходження - 25-27 лютого.



"Збитку немає", - додали в ОДА.



Також наголошується, що в зв'язку з відлигою, на високогір'ї Івано-Франківської області сьогодні, 4 березня, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).