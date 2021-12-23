У Кам'янському врятували немовля, якого залишили в кущах в поліетиленовому пакеті

07:39 15 квітень Київ, Україна

У місті Кам'янське Дніпропетровської області недалеко від залізничних колій було виявлено немовля, замотане в поліетиленовий пакет.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.



Повідомлення про дитинку, яка лежить в кущах, надійшло в поліцію 13 квітня, близько 20:00. Жінка розповіла, що під час прогулянки її собака несподівано побіг до кущів, де вона й побачила дитину.



Для перевірки інформації на місце події негайно виїхали поліціянти Кам'янського районного управління поліції. По прибуттю на місце події правоохоронці побачили на землі поліетиленовий пакет, в якому в брудних пелюшках знаходилося немовля.



Було невідомо, скільки дитина пролежала на холодній землі і який її стан здоров'я. Поліціянти відділу реагування патрульної поліції Кам'янського РУП Кирило і Євген прийняли рішення негайно доставити немовляти в пологовий будинок.



Медики оглянули немовля і повідомили, що це хлопчик, приблизний його вік - кілька годин. Хлопчика виявили з переохолодженням тіла, але дитина жива. Зараз йому надають медичну допомогу. Стан хлопчика оцінюють як стабільний.



В цей час поліціянти проводять всі необхідні заходи, щоб встановити свідків події і знайти матір дитини.