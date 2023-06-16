У Калузькій області Росії впали два безпілотники

У регіоні Калузька область Росії впали два безпілотні літальні апарати (БПЛА) на автомагістраль М3 "Україна".
Про це інформував губернатор Калузької області Владислав Шапша.
Про це інформував губернатор Калузької області Владислав Шапша.
Пізніше кілька російських Telegram-каналів опублікували фотографії безпілотників, що впали.
Жителі Жиздринського району розповіли про те, що безпілотник рухався над трасою зі швидкістю 140-150 км/год і прямував прямою траєкторією в напрямку російської столиці.
Зазначається, що розмах крил БПЛА, що впав, становив близько 1,5-2 метрів, а на ньому була встановлена відеокамера, при цьому боєприпаси не були виявлені.
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