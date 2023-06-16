У Калузькій області Росії впали два безпілотники

10:15 05 червня Київ, Україна

У регіоні Калузька область Росії впали два безпілотні літальні апарати (БПЛА) на автомагістраль М3 "Україна".



Про це інформував губернатор Калузької області Владислав Шапша.

"Вранці сьогодні, 5 червня, на 299-му та 283-му кілометрах траси М3 "Україна" (Жиздра та Думіничі відповідно) сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів. Інцидент не супроводжувався детонаціями, і на даний момент місце події оточено. Проводяться оперативно-технічні заходи", - повідомив губернатор.



Пізніше кілька російських Telegram-каналів опублікували фотографії безпілотників, що впали.

Жителі Жиздринського району розповіли про те, що безпілотник рухався над трасою зі швидкістю 140-150 км/год і прямував прямою траєкторією в напрямку російської столиці.



Зазначається, що розмах крил БПЛА, що впав, становив близько 1,5-2 метрів, а на ньому була встановлена відеокамера, при цьому боєприпаси не були виявлені.