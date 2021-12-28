У Каліфорнії зазнав аварії бізнес-джет, що вижили ні

17:59 28 грудень Київ, Україна

На території містечка Ель-Кахон у Південній Каліфорнії зазнав аварії дводвигунний літак бізнес-класу виробництва американської фірми Lear Jet, повідомляє ABC7.



За даними Департаменту поліції округу Сан-Дієго, літак зазнав аварії за кілька миль на схід від аеропорту Гіллеспі Філд, де він повинен був приземлитися.. Усі люди, які були на борту, загинули.

«В даний час ми не маємо інформації про те, звідки летів літак і скільки людей знаходилося на борт. Пожежники не змогли знайти тих, хто вижив на місці аварії», - сказали в департамент шерифа.

Внаслідок аварії було пошкоджено житловий будинок та лінія електропередач, залишить 350 домоволодінь без світла.