У Каліфорнії зазнав аварії бізнес-джет, що вижили ні

На території містечка Ель-Кахон у Південній Каліфорнії зазнав аварії дводвигунний літак бізнес-класу виробництва американської фірми Lear Jet, повідомляє ABC7.
За даними Департаменту поліції округу Сан-Дієго, літак зазнав аварії за кілька миль на схід від аеропорту Гіллеспі Філд, де він повинен був приземлитися.. Усі люди, які були на борту, загинули.
За даними Департаменту поліції округу Сан-Дієго, літак зазнав аварії за кілька миль на схід від аеропорту Гіллеспі Філд, де він повинен був приземлитися.. Усі люди, які були на борту, загинули.
Внаслідок аварії було пошкоджено житловий будинок та лінія електропередач, залишить 350 домоволодінь без світла.
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