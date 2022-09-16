В Ізюмі виявили масове поховання понад 440 тіл - поліція

У звільненому Ізюмі Харківської області виявили масове поховання понад 440 тіл. Росіяни самі публікували відео з цього поховання, тож українські сили його шукали.
Про це повідомили начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов та уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко.
Про це повідомили начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов та уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко.
За його словами, тіла лежали окремо. Всі вони будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.
Водночас Котенко розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили розуміли, що його потрібно буде знайти після деокупації.
Водночас Котенко повідомляє, що на цвинтарі знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі