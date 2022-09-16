В Ізюмі виявили масове поховання понад 440 тіл - поліція

10:12 16 вересня Київ, Україна

У звільненому Ізюмі Харківської області виявили масове поховання понад 440 тіл. Росіяни самі публікували відео з цього поховання, тож українські сили його шукали.



Про це повідомили начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов та уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко.

"Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил", - зазначив Болвінов.

За його словами, тіла лежали окремо. Всі вони будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

“Ми знаємо, що декого було вбито (розстріляно), деякі загинули від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій", – пояснив він.

Водночас Котенко розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили розуміли, що його потрібно буде знайти після деокупації.

“І десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо з цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми розумітимемо, що це за людина, чому їй було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони обстрілювали місто з артилерії", – сказав він.

Водночас Котенко повідомляє, що на цвинтарі знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань.