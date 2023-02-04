В Ізюмі Харківської області одразу семеро підлітків підірвалися на міні

08:09 04 лютого Київ, Україна

В Ізюмі Харківської області підлітки підірвалися на міні, яку залишили росіяни. Діти зазнали незначних осколкових поранень різних частин тіла. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

Він уточнив, що постраждалим від 14 до 17 років.

"Сьогодні близько 20.00 в Ізюмі семеро підлітків (троє хлопців та четверо дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один із підлітків підняв його з землі і кинув поряд з іншими. Міна здетонувала", - написав він.

При цьому Синегубов зазначив, що п'ятьох підлітків все ж таки довелося госпіталізувати до лікарні.

"Їхній стан задовільний. Зараз для їхнього життя загрози немає", - додав Синегубов.

Він нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.

"У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку фахівцям ДСНС чи поліції", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, що на Херсонщині цивільний підірвався на міні.

Раніше повідомлялося, що на Київщині біля кордону з Білоруссю вибухнула міна, поранений.