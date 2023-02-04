В Ізюмі Харківської області одразу семеро підлітків підірвалися на міні

В Ізюмі Харківської області підлітки підірвалися на міні, яку залишили росіяни. Діти зазнали незначних осколкових поранень різних частин тіла. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.
Він уточнив, що постраждалим від 14 до 17 років.
При цьому Синегубов зазначив, що п'ятьох підлітків все ж таки довелося госпіталізувати до лікарні.
Він нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.
Нагадаємо, що на Херсонщині цивільний підірвався на міні.
Раніше повідомлялося, що на Київщині біля кордону з Білоруссю вибухнула міна, поранений.
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