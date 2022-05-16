В Ізраїлі засудили інцидент з ханукією. У МЗС відреагували на заяву

10:41 14 грудня Київ, Україна

Ізраїль засуджує вчинок вандала на Контрактовій площі в Києві і закликає українську владу притягти до відповідальності чоловіка, який перевернув ханукію.

"Я рішуче засуджую акт антисемітизму, який стався 10 грудня в Києві. Я закликаю чиновників України приєднатися до мого засудження і швидко притягнути цю особу до відповідальності", - написав посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

На цей заклик відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я рішуче засуджую зухвалий напад на єврейську ханукію в четвер у Києві. Вітаю швидку реакцію правоохоронців, встановили особу нападника. Справа вже передана до суду, і я переконаний, що справедливість буде досягнута. В Україні немає місця антисемітизму", - підкреслив Кулеба.

У відповідь на це ізраїльський дипломат подякував колезі.

Нагадаємо, на Контрактовій площі у Києві 10 грудня чоловік перевернув один з релігійних символів єврейської громади - ханукію.

Вандалом виявився 36-річний місцевий житель Андрій Рачок, який оприлюднив відео свого вчинку на сторінці в Facebook. У ньому він розповів, що показує приклад, "яким чином потрібно поводитися з іноземцями, які займаються узурпацією влади, окупацією територій, геноцидом", повалив ханукію, а потім заявив "Українці - ми сила, жидам могила".



Правоохоронці встановили особу правопорушника. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).